Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:34

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

‘Não tenho tudo o que eu quero, mas amo tudo o que eu tenho’, diz o artesão Zé Maranhense

Aposentado da construção civil, artesão vive vida simples, mas com muita paixão pelo ofício

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/10/2018 às 12:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0178
dsc-0198
dsc-0213
dsc-0180
dsc-0216
dsc-0201-copy
dsc-0183-1
dsc-0202
dsc-0218
dsc-0186
whatsapp-image-2018-10-30-at-103835
dsc-0192
dsc-0206
dsc-0209
dsc-0223
dsc-0221

Crédito do vídeo: Redação

O nome dele é José do Nascimento Silva Filho, mais conhecido como “Zé Maranhense”. Figuraça de Aquidauana, o artesão aposentado de 67 anos vive uma vida modesta, porém apaixonada pela arte da cutelaria e a moda de viola. Ele vende suas facas e afia ferramentas, alicates e tesouras há 3 anos em frente à casa em que mora desde 1972 na Rua Antônio Nogueira, 930, Bairro Alto.

Com a sabedoria do típico homem sertanejo, Zé Maranhense tem muitos amigos. “Minha profissão é minha vida, não tenho inimigos, se alguém não gosta de mim, tô pouco ligando”, diz despretensiosamente.

Zé Maranhense é mestre de obras aposentado. Durante 35 anos exerceu a profissão. Depois que se aposentou, voltou à paixão pelas facas, ofício que aprendeu com o pai, carpinteiro, ainda guri. “Eu sei que é um dom esse gosto pela arte. Sobre se dá dinheiro, eu anotei: quando o tempo tá bom, dá pra fazer 600, 700 reais por mês. E o salário é pouquinho demais pra gente poder passear. Quem tem dinheiro mesmo é os ‘homi lá de riba”, analisa com lucidez impressionante.

Mas mesmo assim, como ele diz, nesse “mundão véio de meu Deus”, está sempre otimista e trabalha com entusiasmo. “Isso aí eu defendo os pneuzinhos da minha moto, compro corda pro meu violão, essas coisas.”

Faca boa para pantaneiro

Zé Maranhense é o preferido dos pantaneiros da região. As facas que faz, com ferro e aço oriundos de ferro-velho ou doados por amigos que lhe trazem um machetão véio aqui, uma serra sucuri ali, fazem sucesso por cortar que é uma beleza.

“Não dá para quem quer. Os pantaneiros gostam de uma faca boa, desse modelo de ‘barriga de pacu’, bem volteada. Também sai muito a afiação de ferramentas. Agora mesmo tô fazendo uma faca com o melhor aço que é de mola de porta de armazém. Corta mesmo, a turma pede direto”, explica mexendo nas tralhas.

Entre a afiação de uma tesoura para cortar tecido, outra de alicate de unha, também de tesoura de cortar crina de cavalo, além do principal, claro, que é a venda de facas, Zé Maranhense aprecia uma boa moda de viola. Ele toca com o parceiro na dupla “Nelson Alagoano & Maranhense”, e ainda dá aulas de violão para crianças e adultos, toda segunda, quarta e sexta, das 19 às 20 horas.

“A turma chama nóis pra tocar um Tião Carreiro, um Tonico e Tinoco, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha...É demais da conta de bom.”

E nessa vida de aposentado, artesão, violeiro e cantor, Zé Maranhense, casado há 47 anos e pai de uma renca (apenas uma filha, conta entre risos), deixa seu decreto. “Não tenho tudo o que eu quero, mas amo tudo o que eu tenho”.

Ah se muita gente pensasse assim, o mundo, definitivamente, seria um lugar melhor.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo