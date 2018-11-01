Amigos de Aquidauana vão cruzar rota pela Argentina em viagem de 20 dias

Dois amigos aquidauanenses iniciaram nesta quinta-feira uma aventura rumo a uma das mais belas paisagens de Mato Grosso do Sul. Archibald Macintyre, o Mac, e Wilson Alves Corrêa, o “Índio”, vão percorrer a Rota 40, na Argentina, durante 20 dias, passando pela Cordilheira dos Antes, Patagônia e várias outras regiões. O transporte é feito em uma caminhonete Mitsubishi L-200.

Segundo Mac, a rota, uma das maiores do mundo, tem aproximadamente cinco mil quilômetros de extensão e vai da Patagônia na Argentina até à Bolívia. “Vamos fazer o caminho inverso. A gente vai pelo Paraguai, para chegar na Bolívia e iniciara de lá, até a Argentina”.

Eles vão margeando a Cordilheira dos Andes, até chegar à Patagônia, passando por regiões de vinícolas e províncias conhecidas como a de Córdoba. “Essa é a única rota que a gente ainda não conhece na América do Sul. Percorremos vários país e agora tem este trecho, interessante”.

Os amigos vão ainda ao Parque do Aconcágua, onde fica o pico mais alto da região, com sete mil metros de altura, visitado constantemente por alpinistas. “A expectativa é sempre muito boa, porque é uma nova aventura. Então é importante manter este espírito aventureiro sempre”, pontuou Índio.