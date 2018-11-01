Peixada vai levantar fundos para custear tratamento de câncer da Ilka

No próximo dia 9 de novembro será realizada no Parque Aquático do Gressa uma deliciosa peixada beneficente em apoio à Eleia Aparecida Soares Ferreira, mais conhecida como Ilca, presidente da Colônia de Pescadores de Aquidauana, para custeio do tratamento de câncer no pulmão.

O evento tem início às 20 horas, com animação musical de Boni. Os ingressos custam R$ 50 e os interessados podem entrar em contato com Boni por meio do telefone: 67 98484 – 0892.

Ilca descobriu o câncer há 20 dias e passa por dificuldades financeiras em razão das despesas com remédios, consultas, exames e frequentes viagens para Campo Grande, onde faz o tratamento.

“Eu sou assalariada na Colônia, meu marido é pescador, mas os rios estão parados ultimamente, então estamos passando apertado financeiramente. Por isso vamos fazer essa peixada para tentar levantar algum dinheiro”, disse ela, que aguarda vaga na oncologia para iniciar tratamento via Sistema Único de Saúde (SUS).



Animação musical garantida com Boni