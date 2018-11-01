Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:36

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Peixada vai levantar fundos para custear tratamento de câncer da Ilka

Presidente da Colônia de Pescadores de Aquidauana conta com apoio da comunidade

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2018 às 15:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No próximo dia 9 de novembro será realizada no Parque Aquático do Gressa uma deliciosa peixada beneficente em apoio à Eleia Aparecida Soares Ferreira, mais conhecida como Ilca, presidente da Colônia de Pescadores de Aquidauana, para custeio do tratamento de câncer no pulmão.

O evento tem início às 20 horas, com animação musical de Boni. Os ingressos custam R$ 50 e os interessados podem entrar em contato com Boni por meio do telefone: 67 98484 – 0892.

Ilca descobriu o câncer há 20 dias e passa por dificuldades financeiras em razão das despesas com remédios, consultas, exames e frequentes viagens para Campo Grande, onde faz o tratamento.

“Eu sou assalariada na Colônia, meu marido é pescador, mas os rios estão parados ultimamente, então estamos passando apertado financeiramente. Por isso vamos fazer essa peixada para tentar levantar algum dinheiro”, disse ela, que aguarda vaga na oncologia para iniciar tratamento via Sistema Único de Saúde (SUS).


Animação musical garantida com Boni

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo