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Aquidauana

Motorista é preso depois de atingir duas casas com caminhão na Vila Trindade

Suspeito estava embriagado e não tinha CNH

Renan Nucci

Publicado em 03/11/2018 às 07:49

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Motorista de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, na Vila Trindade, em Aquidauana, depois de atingir duas casas com um caminhão e tentar fugir. Ele estava em visível estado de embriaguez e foi autuado por desacato, dirigir sob efeito de álcool e por não ter autorização para dirigir.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta da 1 hora da madrugada para atender caso de acidente ocorrido no cruzamento da Rua Castorina Leite Godoy com a Rua Fernando Lucarelli, onde o caminhão havia praticamente derrubado uma casa e atingido outra, deixando o local sem prestar socorro.

Os policiais conseguiram localizar o veículo e o perseguiram até à rodovia BR-410, próximo ao aterro sanitário, onde houve a abordagem. Conforme os policiais, o motorista do Mercedes-Benz estão embriagado e mal conseguia descer do veículo. Ele estava com alguns ferimentos em razão da batida e foi levado à delegacia, onde desacatou os policiais plantonistas.
 

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