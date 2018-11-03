Motorista é preso depois de atingir duas casas com caminhão na Vila Trindade

Aquidauana
Suspeito estava embriagado e não tinha CNH
Motorista de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, na Vila Trindade, em Aquidauana, depois de atingir duas casas com um caminhão e tentar fugir. Ele estava em visível estado de embriaguez e foi autuado por desacato, dirigir sob efeito de álcool e por não ter autorização para dirigir.
Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta da 1 hora da madrugada para atender caso de acidente ocorrido no cruzamento da Rua Castorina Leite Godoy com a Rua Fernando Lucarelli, onde o caminhão havia praticamente derrubado uma casa e atingido outra, deixando o local sem prestar socorro.
Os policiais conseguiram localizar o veículo e o perseguiram até à rodovia BR-410, próximo ao aterro sanitário, onde houve a abordagem. Conforme os policiais, o motorista do Mercedes-Benz estão embriagado e mal conseguia descer do veículo. Ele estava com alguns ferimentos em razão da batida e foi levado à delegacia, onde desacatou os policiais plantonistas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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