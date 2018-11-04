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Pescaria

Pescador captura surubim de 31kg no Rio Aquidauana

Antes do início da piracema, rapaz pesca com carretilha a 10km da cidade de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/11/2018 às 16:23

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O aquidauanense Bruno Girotto conseguiu uma façanha de poucos: pescar um surubim de 31 quilos no Rio Aquidauana, em ponto localizado cerca de 10 km distante de Aquidauana, em direção a Camisão. Ele pescou o peixe neste sábado (3) por volta das 16h30.

Bruno Girotto exibe seu troféu do final de temporada de pesca 2018

Bruno, que faz parte do grupo Pescadores do MS, estava em sua última pescaria antes da abertura oficial do período da piracema, que acontece a partir de amanhã, 5 de novembro.

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O pescador conta que foi o maior peixe que retirou do Rio Aquidauana. “Antes eu tinha pescado um de 21kg. Para tirar um peixe deste porte, é preciso ter muita técnica e força”, explica.

Utilizando uma carretilha, Bruno fisgou o surubim com uma isca de mussum, e pediu auxílio de um conhecido que passava de barco para poder retirar o peixe da água. “Sozinho eu tinha lutado cerca de 15 min, depois entrei no barco deste conhecido que passava no local. No total, deu uns 25 minutos de briga”, relata.

Bruno ainda disse que, ao conseguir retirar o peixe da água, os pescadores que estavam no entorno aplaudiram a façanha. “Temos que valorizar nossa região e o turismo da pesca. Nosso grupo, Pescadores do MS, já tem mais de 16 mil seguidores no Instagram e nasceu aqui, em Aquidauana.”

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