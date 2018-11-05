Prefeitura de Aquidauana prepara programação do Natal da Esperança

Hoje, 05, no início da manhã, aconteceu uma reunião para discutir a programação prévia do Natal da Esperança, que é a campanha cultural natalina do município.

Uma comissão com a participação de várias secretárias trabalhará para a organização das atividades alusivas ao natal.

O prefeito Odilon Ribeiro informou que a partir do dia 05 de dezembro, a prefeitura iniciará as festividades natalinas, com distribuição de brinquedos para as crianças, inauguração da Praça do Natal, com casinha decorada e papai noel na Praça dos Estudantes, brinquedos infláveis e pula-pula para as crianças e diversas apresentações culturais, como teatros e músicas.

Dentro de alguns dias, a prefeitura irá divulgar a programação oficial da 2ª edição do Natal da Esperança, idealizado para promover lazer e cultura gratuitamente à comunidade, além de geração de renda, pois durante os dias de festividades na praça, comerciantes e ambulantes aproveitam para vender seus produtos e garantir uma renda extra para a família.