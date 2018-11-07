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Apesar do período de chuvas, nível do Rio Aquidauana está dentro da normalidade

Hoje a régua registrou 4 metros de profundidade. A Defesa Civil diz que só acima de 7m pode causar transtornos

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/11/2018 às 13:18

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Com a proximidade de dezembro, o tempo quente e abafado, propício para formação de nuvens pesadas e chuvas fortes, é um alívio ao calor, mas também pode causar transtornos com inundações provocadas pelo volume do Rio Aquidauana.

Entretanto, na manhã desta quarta-feira (7), o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, informou que, mesmo neste período de calor com chuvas, o nível do Rio Aquidauana se mantém dentro da normalidade.

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“Ontem, o rio atingiu 4,99 metros, mas ele já está baixando. Hoje fomos averiguar a régua e está com 4 metros de profundidade. Então, a população pode ficar tranquila, já que só acima de 7 metros de profundidade é que o nível do rio pode apresentar algum risco de inundação”, explica Ravaglia.

Há previsão de chuvas para os próximos dias, mas alternado entre períodos em que o céu fica encoberto, entre nuvens, com chuviscos.

*Colaborou Luiz Guido Jr.  

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