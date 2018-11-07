Apesar do período de chuvas, nível do Rio Aquidauana está dentro da normalidade

Com a proximidade de dezembro, o tempo quente e abafado, propício para formação de nuvens pesadas e chuvas fortes, é um alívio ao calor, mas também pode causar transtornos com inundações provocadas pelo volume do Rio Aquidauana.

Entretanto, na manhã desta quarta-feira (7), o coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Ravaglia, informou que, mesmo neste período de calor com chuvas, o nível do Rio Aquidauana se mantém dentro da normalidade.