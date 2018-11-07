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Público lota 2º Festival da Bocaiuva na Feira da Estação de Aquidauana

O evento foi realizado sob organização da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) em parceria com o Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2018 às 15:04

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O sucesso de público e show de Lino e Nando marcaram a segunda edição do Festival da Bocaiuva promovido pela Prefeitura de Aquidauana nesta terça-feira, dia 06 de novembro. O evento foi realizado sob organização da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact) em parceria com o Governo do Estado. 

O festival aconteceu concomitante à Feira da Estação, no centro da cidade, na Estação Ferroviária, com toda a estrutura de praça de alimentação, artesanatos e hortifrútis e show ao vivo com a dupla aquidauanense Lino & Nando.

Geleia, farinha, mingau, doces, salgados e até milk shake além de muitos outros produtos gastronômicos à base de bocaiuva estiveram à disposição do público para conquistar os paladares. Essa é a segunda vez no Mato Grosso do Sul, em que um fruto do cerrado tão popular entre os sul-mato-grossenses, a bocaiuva, é o protagonista de uma festa cultural e gastronômica e com entrada franca.
A Prefeitura de Aquidauana também promove o festival como alternativa para geração de renda da comunidade e para incentivar a produção sustentável e o turismo gastronômico no município, a exemplo da Festa do Peixe de Camisão.
 

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