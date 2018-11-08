Aquidauanense participa de concurso de beleza na Bolívia entre os dias 15 e 20

Aquidauana
Rey Dorado Universo acontece entre os dias 15 e 20 de novembro
O modelo aquidauanense Ayrton Moura representa Mato Grosso do Sul no Rey Dorado Universo, que acontece entre os dias 15 e 20 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Também ator e barman, ele acumula títulos em vários concursos de beleza, como Mister Eco Brasil 2018, realizado em abril.
Apesar da confiança, Ayrton está ansioso para a disputa internacional. "Estou um pouco tenso por participar de um concurso internacional, mas estrou tranquilo e confiante, como estive no concurso anterior", disse.
Para tentar alcançar a vitória, se prepara com treinos e alimentação balanceada. "Estou focado nos treinos com dieta e algumas parcerias para manter o corpo, sorriso e pele em dia".
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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