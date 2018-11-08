Estudantes de Anastácio têm tarde de conhecimento no Parque da Lagoa Comprida

A tarde desta quinta-feira foi especial para alunos do sexto e do oitavo ano da Escola Municipal Jardim Independência, de Anastácio. Acompanhados de educadores, eles foram para o Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, como parte do projeto Fauna e Flora de Mato Grosso do Sul, desenvolvido pela professora de ciências Daiane Tavares.

Lá, os estudantes puderam conhecer na prática um pouco mais da vegetação nativa do estado apresentada durante as aulas. "É um programa que vem sendo trabalhado desde o início do ano, e aqui eles puderam conhecer algumas de nossas árvores", explicou a professora.

Para a diretora da escola, Eliana Maria de Moraes Arruda, é oportunidade de conhecer também a região. "Muitos deles moram no Jardim Independência e sequer conheciam o Parque", disse. A coordenador pedagógica Maria José falou da importância das aulas práticas. "Aqui podem colocar em prática o que viram em sala".

