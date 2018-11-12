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Educação

Equipe da TV Escola grava matéria com aluna do IFMS de Aquidauana

A equipe teve como objetivo gravar e acompanhar a rotina de estudos da Sara

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2018 às 18:05

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O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)  recebeu a visita de uma equipe da TV Escola, Canal de televisão brasileiro pertence ao Ministério da Educação de cunho público e educativo, e serve para promover a capacitação e a atualização permanente dos professores do Brasil.

A equipe teve como objetivo gravar e acompanhar a rotina de estudos da Sara, uma aluna indígena que desenvolve um projeto de pesquisa que vai melhorar a vida na comunidade dela. 

A visita faz parte de uma série de reportagens que será veiculada a partir deste mês contando casos de sucesso nos Institutos Federais. A matéria com o episódio do Campus Aquidauana vai ao ar entre dezembro deste ano a janeiro do ano que vem no Canal da TV Escola.
 

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