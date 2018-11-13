Aquidauanense recebe o Coxim pela segunda rodada da Série B no sábado

Futebol
Jogo acontece a partir das 16 horas no estádio Noroeste
O Aquidauanense volta a campo no próximo sábado, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul.
O adversário desta vez será o Coxim, a partir das 16 horas, e os jovens jogadores do elenco estão bastante confiantes, já que a equipe venceu o primeiro jogo em casa e, caso triunfe novamente, vai se manter firmar na disputa pelo acesso à Série A.
O lateral-direito Mateus Luciano Barbosa, de 18 anos, disse que a tensão da estreia já passou. "A estreia é um pouco nervosa, mas a equipe se comportou bem e vamos pra cima, para garantir mais uma vitória em casa e assumir a liderança", disse.
Por sua vez, o atacante Marcos Henrique, que assim como Mateus veio do time Sub-19 campeão estadual, espera contar com apoio da torcida. "Esperamos somar estes três pontos com o apoio da torcida no sábado".
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS