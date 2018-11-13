Aquidauanense recebe o Coxim pela segunda rodada da Série B no sábado

O Aquidauanense volta a campo no próximo sábado, no Estádio Noroeste, em Aquidauana, para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul.

O adversário desta vez será o Coxim, a partir das 16 horas, e os jovens jogadores do elenco estão bastante confiantes, já que a equipe venceu o primeiro jogo em casa e, caso triunfe novamente, vai se manter firmar na disputa pelo acesso à Série A.

O lateral-direito Mateus Luciano Barbosa, de 18 anos, disse que a tensão da estreia já passou. "A estreia é um pouco nervosa, mas a equipe se comportou bem e vamos pra cima, para garantir mais uma vitória em casa e assumir a liderança", disse.

Por sua vez, o atacante Marcos Henrique, que assim como Mateus veio do time Sub-19 campeão estadual, espera contar com apoio da torcida. "Esperamos somar estes três pontos com o apoio da torcida no sábado".



