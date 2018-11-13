Jovens de Aquidauana são campeões brasileiros de Wrestling no Paraná

Dois garotos de Aquidauana conquistaram o Campeonato Brasileiro Sub-15 de Wrestling realizado no último final de semana, no ginásio de Esportes Ana Rosa, na cidade de Cambém (PR). Andrelino Santos Gomes, de 14 anos, foi campeão na categoria até 57 quilos e vice da Copa da Federação Parananese. Lucas Vinicius dos Santos, de 12 anos, foi campeão brasileiro na categoria até 44 quilos, que está acima da sua faixa de peso.

Eles treinam com o professor Max Luiz Areco, de 30 anos, que dá aulas de Jiu-Jitsu e Wrestling pelo Projeto Adote um Atleta. Segundo MAx, os resultados são frutos da dedicação dos meninos aos treinamentos. "Como sou competidor e nunca paro de treinar, eu passo a mesma ideologia para os alunos, então a gente treina direto e aqueles que mais se destacam são levados para competir", disse o professor.

Andrelino pratica outros esportes, mas é apaixonado pela luta. "É o que eu mais gosto. Me sinto muito feliz com o resultado e agradeço ao professor que me ajudou e aos meninos que treinam comigo", afirmou. Lucas também demonstrou gratidão. "É muito emocionante, pois achei que não ia chegar lá e consegui trazer o título para Aquidauana com ajudar do professor".



