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Escola de Canoagem recebe caiaques feitos com garrafa pet

As embarcações, além de auxiliar no treinamento dos praticantes da modalidade, ainda mostra que é possível usar produtos descartáveis de modo útil

Renan Nucci

Publicado em 14/11/2018 às 17:49

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A Escola de Canoagem de Aquidauana recebeu dois caiaques feitos com garrafas pet por alunos do Projetec. As embarcações, além de auxiliar no treinamento dos praticantes da modalidade, ainda mostra que é possível usar produtos descartáveis de modo útil, preservando o meio ambiente.

Segundo a professor Juliete de Souza Milan Albres, o projeto teve início em julho com estudantes e educadores, e obteve importante reconhecimento. "A gente ficou em primeiro lugar na coordenadoria regional do Projetec e em terceiro lugar na feira do IFMS, que teve mais de 80 projetos inscritos", disse.

"Essa iniciativa é de suma importância, pois além de ser útil para a população, tem o caráter de conscientização, mostrando que a garrafa pet pode ser usada para várias outras coisas", disse o professor de Educação Física Mauro Cézar Gamarra, que treina 18 atletas na escolinha de Canoagem no Parque da Lagoa Comprida.

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