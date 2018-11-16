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Aquidauana

Estudantes têm dia de diversão no Parque da Lagoa Comprida

Ação foi realizada pela Biblioteca do Sesi, com a prefeitura

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2018 às 14:40

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Alunos que participam de projetos educativos na Biblioteca do Sesi, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, tiveram um dia de lazer na quarta-feira. No Parque da Lagoa Comprida, foram montados brinquedos como futebol de sabão, slackline e cama elástica para brincadeiras,  gincanas e piquenique. Cerca de 32 alunos de sete a 11 anos participaram.

Segundo a professora Ana Paula Lima, de 43 anos, a atividade faz parte do encerramento da temporada dos cursos de robótica. "Nos próximos dias será a formatura deles", disse ela, lembrando que a Biblioteca do Sesi, localizada ao lado da Escola Erso Gomes, atende hoje de 75 a 80 crianças, com curso de robótica, aulas de reforço, grupos de leitura e contação de historias.

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