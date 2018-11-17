Aquidauana recebe festival de churrasco com defumados, parrilla e fogo de chão

O Clube dos Médicos de Aquidauana recebe neste sábado o BBQ Festival com show dos Filhos de Campo Grande. A festa será realizada no estilo Open Food, das 12 horas às 18 horas, com parrilla, fogo de chão, defumação e cerveja gelada. O ingresso individual é R$ 70 e crianças até 10 anos pagam apenas R$ 30.

O preparo do churrasco será dividido em três estações. Na Estação Tomahawk BBQ Team, terá fogo de chão com cordeiro patagônio, leitoa, costela brangus, legumes no rescaldo e gremolata. Na estação MR. Blues, dos defumados, serão servidos linguiça de cupim thai, frango texano com dry rub e ponta de costela.

Na estação MS Carnes, da parrilla, haverá o Festival do Assador, com cortes de contrafilé, e Shoulder, com cortes do miolo da paleta. Os ingressos podem ser adquiridos na Panificadora Viana. . Informações: (67) 98411 - 5718.

