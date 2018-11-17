Obra "A vida por outro ângulo" traz história de inspiração de aquidauanense

Exemplo
O lançamento do livro ocorreu durante tarde de autógrafos na Escola Cejar
Na última segunda-feira, o escritor aquidauanense Tiago de Arruda Campos lançou seu livro "A vida por outro ângulo", que conta um pouco de sua vida e experiências pessoais que podem inspirar outras pessoas.
Ele tem paralisia cerebral e superar diversos obstáculos diariamente. O lançamento ocorreu durante tarde de autógrafos na Escola Coronel José Alves Ribeiros (Cejar), de Aquidauana.
"Ofereço este livro a Deus, a toda a minha família, especialmente a minha mãe, a minha avó Valu e todos os que me conhecem. Que esse livro possa inspirar as pessoas a ver a vida de maneira diferente e inspira-las a superar as adversidades. Agradecimentos a Escola Cejar na pessoa da professora Cristiane Liz e toda a equipe", disse o autor.
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