Tempo nublado com chuva em áreas isoladas neste sábado em Aquidauana e região

Tempo
A mínima é de 24°C e a máxima de 35°C
O tempo deve ser de chuva para Aquidauana e Anastácio neste sábado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas da região. A mínima é de 24°C e a máxima de 35°C. Para domingo, o tempo fica encoberto e pode chuviscar à tarde.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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