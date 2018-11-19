Após desentendimento, homem tenta matar outro com facada no Aeroporto 2

Aquidauana
O caso aconteceu na madrugada deste domingo e o autor está foragido
Tentativa de homicídio aconteceu na madrugada deste domingo (18). Após discussão, um homem de 36 anos deu uma facada no tórax de outro de 29 anos na Rua Projetada 5, Bairro Aeroporto 2, em Aquidauana.
Conforme o registro policial, a própria mulher do autor acionou a Polícia Militar que esteve no local. O autor da agressão fugiu do local. O Resgate do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Pronto Socorro da cidade.
Lá, os policiais verificaram que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto. Ele está sob cuidados médicos e escolta policial. Ele passou por cirurgia e não corre mais risco de morte.
A PM ainda não localizou o autor da tentativa de homicídio. Os policiais apreenderam uma faca quebrada que teria sido usada no crime. O caso foi levado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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