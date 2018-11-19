Após desentendimento, homem tenta matar outro com facada no Aeroporto 2

Tentativa de homicídio aconteceu na madrugada deste domingo (18). Após discussão, um homem de 36 anos deu uma facada no tórax de outro de 29 anos na Rua Projetada 5, Bairro Aeroporto 2, em Aquidauana.

Conforme o registro policial, a própria mulher do autor acionou a Polícia Militar que esteve no local. O autor da agressão fugiu do local. O Resgate do Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Pronto Socorro da cidade.