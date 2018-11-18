Homem leva facada no peito e morre em bar da Capital

Campo Grande
Segundo a polícia, testemunhas disseram que vítima e suspeito estavam jogando sinuca quando crime aconteceu
Um homem de 54 anos morreu na tarde desse sábado (17), depois de levar uma facada no peito. Segundo a polícia, ele estava jogando sinuca em um bar do bairro Coronel Antonino, região norte da capital.
De acordo com os militares, testemunhas disseram que os dois homens estavam juntos jogando e aparentemente não houve discussão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local, antes do socorro chegar.
De acordo com a ocorrência, o suspeito já foi identificado e é morador do bairro. Até a publicação dessa matéria, ninguém havia sido preso. Ele irá responder pelo crime de homicídio.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS