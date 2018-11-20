Garotinha aquidauanense de apenas 3 anos é destaque nacional por desempenho escolar

Lorena Maria França Casanova é uma garotinha de Aquidauana de apenas 3 anos que tem surpreendido pais, professores e até uma franquia nacional de estudos avançados. O alto desempenho em português, matemática e inglês a colocou no ranking dos melhores estudantes do Brasil no Kumon.

Aluna da creche Leonor Garcia, atualmente ela está matriculada no maternal III, que contempla alunos de 2 a 3 anos. Filha única de Veruska Ramão França, 38, professora, os pais perceberam desde muito cedo habilidades impressionantes de fala, memória e aprendizado da filha.

Lorena tinha 2 anos e 5 meses quando entrou na escola pela primeira vez e deslanchou em todas as matérias. Logo depois, já estava matriculada no Kumon e em apenas dois meses, já havia aprendido a ler e a escrever.

“Não forçamos nada, o desenvolvimento rápido da Lorena foi algo muito natural. Com apenas 8 meses de idade, ela já falava. Percebemos que ela tinha habilidades, como boa memória, muita vontade de aprender e sempre curiosa. As pessoas ficam impressionadas e hoje ela é referência no Kumon a nível de país e vídeos da Lorena são apresentados aos pais que desejam matricular seus filhos na franquia”, relata a mãe, Veruska.

Alto desempenho

Na classificação dos estudantes avançados do Kumon, Lorena é a melhor em Mato Grosso do Sul em todas as disciplinas. No Brasil, é a 3ª melhor em português, 3ª melhor em matemática e 2ª melhor em inglês, sua matéria preferida.

“Eu gosto de fazer inglês, porque eu amo inglês. Eu sonho em ser uma bailarina e viajar o mundo. Não tenho preguiça de estudar. Falam pra mim: que moça bonita!”, diz com o jeitinho doce de criança.

Para a professora do maternal, Eliane Teixeira dos Santos, 39, Lorena é uma criança bastante tranquila. “Ela está sempre concentrada, mas é muito participativa e muito adiantada”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.