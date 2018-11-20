Missa de 7° Dia da professora Soila será realizada nesta quarta-feira, em Aquidauana

Luto
Ela faleceu na quinta-feira da semana passada
Será realizada amanhã às 19h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Alto, em Aquidauana, a missa de sétimo dia da professora Soila Correa Azambuja, falecida na semana passada, e que foi casada com o ferroviário e ex-jogador de futebol Ademir Azambuja, também já falecido.
A professora Soila morava com a filha caçula Jessica na cidade paulista de Andradina. Desde há alguns anos ela se locomovia em cadeira de rodas devido a diabetes e em consequência de ter perdido parte de seu calcanhar.
A professora Soila sempre se dedicou à educação tendo se aposentado nessa profissão. Ela foi da diretoria do Sinted e presidente do Lions Clube quando a entidade comemorou o cinquentenário. Deixou 2 filhas, genros netos e bisnetos. Ela também foi colaboradora do Jornal O PANTANEIRO e gozava de grande estima de todos nós.
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