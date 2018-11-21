Alunos de Aquidauana têm aula especial sobre cultura com a presença de artista

A quarta-feira foi de atividade especial para alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, em Aquidauana. Como parte do projeto desenvolvido pelo professor de Literatura e Língua Portuguesa Ramão Medina Vieira, os estudantes participaram de exposição com a artista plástica campo-grandense Patrícia Helney, que levou a eles um pouco mais da cultura sul-mato-grossense, especialmente de nossa região.

Segundo o professor, desde 2011, juntamente com a professora Maria do Carmo, eles apresentam forma diferente de aprender sobre cultura, como forma de completar o currículo dos alunos. "A cada evento a gente traz algum artista daqui ou de Campo Grande, para mostrar a cultura. É uma aula diferente, com música, poesia e artes plásticas", explicou o professor.

Ainda de acordo com Ramão, primeiramente eles fazem um estudo e definem quais os artistas podem participar. Em seguida, realizam trabalhos com os temas definidos. "Desta vez focamos a arte voltada para o folclores e trouxemos patrícia, que mostra nossa cultura popular, festas religiosas e muitas coisas que fazem parte da vida dos alunos, mas que eles não têm conhecimento".

