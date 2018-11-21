Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:47

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Alunos de Aquidauana têm aula especial sobre cultura com a presença de artista

Atividade foi realizada na Escola Cândido Mariano

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 14:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-0271-1
dsc-0269-1
dsc-0273
dsc-0277
dsc-0281
dsc-0268-1
dsc-0269
dsc-0279
dsc-0280

A quarta-feira foi de atividade especial para alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, em Aquidauana. Como parte do projeto desenvolvido pelo professor de Literatura e Língua Portuguesa Ramão Medina Vieira, os estudantes participaram de exposição com a artista plástica campo-grandense Patrícia Helney, que levou a eles um pouco mais da cultura sul-mato-grossense, especialmente de nossa região.

Segundo o professor, desde 2011, juntamente com a professora Maria do Carmo, eles apresentam forma diferente de aprender sobre cultura, como forma de completar o currículo dos alunos. "A cada evento a gente traz algum artista daqui ou de Campo Grande, para mostrar a cultura. É uma aula diferente, com música, poesia e artes plásticas", explicou o professor.

Ainda de acordo com Ramão, primeiramente eles fazem um estudo e definem quais os artistas podem participar. Em seguida, realizam trabalhos com os temas definidos. "Desta vez focamos a arte voltada para o folclores e trouxemos patrícia, que mostra nossa cultura popular, festas religiosas e muitas coisas que fazem parte da vida dos alunos, mas que eles não têm conhecimento".
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo