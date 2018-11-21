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Terceira Subseção de Aquidauana

Chapa ‘Renova OAB’ vence com Vinicius Mendonça de Brito na presidência

Advogado de 40 anos propõe resgate do valor da instituição e dos advogados em Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/11/2018 às 11:34

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O advogado Vinicius Mendonça de Brito, de 40 anos, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal e Ciências Ambientais, é o mais novo presidente da Terceira Subseção de Aquidauana da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional ato Grosso do Sul. O pleito aconteceu nesta terça-feira (20) em disputa acirrada na cidade.

O presidente da subseção liderou a chapa “Renova OAB”. O advogado que atua em escritório profissional no Bairro Alto de Aquidauana, tem como vice-presidente Fabrícia de Araújo Sanches e como secretário-geral, André Lopes Beda.

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Para o presidente eleito da subseção, a chapa foi composta com o objetivo de valorizar os profissionais da área. “Queremos resgatar o valor que a instituição sempre teve, principalmente as defesas das prerrogativas dos advogados”, defendeu.

Vinícius Mendonça de Brito ainda acredita que a profissão é essencial na defesa dos direitos previstos na Constituição. “Costumo sempre utilizar as palavras de Heráclito Fontoura Sobral Pinto, quando me perguntam o que acho da advocacia, então a resposta sempre é ‘A advocacia não é profissão de covardes”, afirmou.

Mansour Karmouche é reeleito Presidente da OAB/MS

Com 45,82% (4.039) dos votos, a Chapa 22, presidida pelo atual Presidente Mansour Elias Karmouche, venceu as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) nesta terça-feira (20). Cerca de 9 mil advogados foram às urnas hoje em todo o Estado.

O segundo lugar na disputa ficou com o Advogado Jully Heyder (27,62% - 2.435) e o terceiro lugar com a Advogada Rachel Magrini (26,56% - 2341). Foram registrados 147 votos brancos e 132 nulos.

Além do Presidente reeleito, a Diretoria para o triênio 2019/21 terá a seguinte formação, o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, o Secretário-Geral Stheven Razuk, a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes e o Diretor-Tesoureiro Marco Rocha. A Caixa de Assistência (CAAMS) será presidida pelo atual Presidente José Armando Amado.

 

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