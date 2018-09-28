Candidatos ao governo do Estado firmam compromisso contra corrupção na OAB

Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB), Marcelo Bluma (PV), Junior Mochi (MDB) e Jão Alfredo (PSOL) participam agora pela manhã do evento Voto Certo é Voto Limpo, promovido pela Comissão de Eleição da OAB/MS.

Na oportunidade eles vão assinar um termo de compromisso pela cidadania e combate à corrupção. Todos foram convidados, mas apenas os quatro se fizeram presentes. Por ordem alfabética os candidatos falam sobre os projetos de governo e em seguida assinam o termo que cita oito pontos.

Eles vão discursar sobre cidadania, transparência, combate ao caixa 2, gestão, valorização da gestão participativa, meritocracia - combatendo novos cargos e nepotismo -, responsabilidade fiscal e combate à corrupção.

A pedido antecipado, Bluma falou antes por ter um compromisso em seguida. A ordem seria alfabética de início. Odilon de Oliveira (PDT) e Humberto Amanducci (PT) justificariam a ausência alegando outros compromissos, mas o juiz aposentado chegou durante o evento já em andamento.

A Presidente da Comissão, Lidia Ribas, explica que cada candidatos terá cinco minutos para fazer uma breve apresentação e expor seus programas de governo. Após isso eles serão convidados a assinar um pacto com a sociedade sul-mato-grossense.

“A Comissão elaborou esse material, junto com a Direção da OAB, para que os candidatos possam não apenas se apresentar e apresentar suas propostas, mas também trazer um documento que firme com a sociedade seus objetivos e meta em relação a questões de interesse da própria sociedade. Essas questões são sobre cidadania, transparência, combate ao caixa 2, gestão, valorização da gestão participativa, meritocracia, responsabilidade fiscal e combate a corrupção”.