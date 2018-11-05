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Mansour lidera a corrida eleitoral para a presidência da OAB-MS

Dos candidatos, Jully Heyder apresenta o maior índice de rejeição

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/11/2018 às 10:16

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Levantamento do Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems) indica vitória do advogado Mansour Elias Karmouche nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) que ocorrem no dia 20 de novembro próximo. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de outubro, com 254 advogados de 10 subseções da OAB-MS. Se a eleição fosse hoje, Mansour, que concorre à reeleição, venceria com 32,24%, contra 19,75% de Jully Heyder e 11,59%, de Rachel Magrini.   

Na estimulada dos votos válidos, Karmouche aparece com 48,86% dos votos contra 31,28% de Jully Heyder e 19,86% de Magrini.

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A margem de erro da pesquisa é de 6,15% pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob o número OAB-MS 122054/2018.

O Ipems verificou também a avaliação da gestão de Mansour Karmouche e ele obteve 65,80% de aprovação dos 254 entrevistados. Avaliação regular foi apontada por 22,11% dos entrevistados e 4,38% desaprovaram a gestão do presidente da OAB-MS.

REJEIÇÃO
O mais rejeitado dos advogados foi o candidato Jully Heyder que chegou a pontuar 27,87% de desaprovação. O favorito da disputa, Karmouche ficou com 20,66% de rejeição e Rachel Magrini ficou em segundo lugar atingindo 24,54%.

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