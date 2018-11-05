Mansour lidera a corrida eleitoral para a presidência da OAB-MS

Ordem dos Advogados
Dos candidatos, Jully Heyder apresenta o maior índice de rejeição
Levantamento do Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems) indica vitória do advogado Mansour Elias Karmouche nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) que ocorrem no dia 20 de novembro próximo. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de outubro, com 254 advogados de 10 subseções da OAB-MS. Se a eleição fosse hoje, Mansour, que concorre à reeleição, venceria com 32,24%, contra 19,75% de Jully Heyder e 11,59%, de Rachel Magrini.
Na estimulada dos votos válidos, Karmouche aparece com 48,86% dos votos contra 31,28% de Jully Heyder e 19,86% de Magrini.
A margem de erro da pesquisa é de 6,15% pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada sob o número OAB-MS 122054/2018.
O Ipems verificou também a avaliação da gestão de Mansour Karmouche e ele obteve 65,80% de aprovação dos 254 entrevistados. Avaliação regular foi apontada por 22,11% dos entrevistados e 4,38% desaprovaram a gestão do presidente da OAB-MS.
REJEIÇÃO
O mais rejeitado dos advogados foi o candidato Jully Heyder que chegou a pontuar 27,87% de desaprovação. O favorito da disputa, Karmouche ficou com 20,66% de rejeição e Rachel Magrini ficou em segundo lugar atingindo 24,54%.
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