Mansour lidera a corrida eleitoral para a presidência da OAB-MS

Levantamento do Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems) indica vitória do advogado Mansour Elias Karmouche nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) que ocorrem no dia 20 de novembro próximo. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de outubro, com 254 advogados de 10 subseções da OAB-MS. Se a eleição fosse hoje, Mansour, que concorre à reeleição, venceria com 32,24%, contra 19,75% de Jully Heyder e 11,59%, de Rachel Magrini.

Na estimulada dos votos válidos, Karmouche aparece com 48,86% dos votos contra 31,28% de Jully Heyder e 19,86% de Magrini.