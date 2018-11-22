Estudantes de Aquidauana e Anastácio conquistam medalha nas Olimpíadas de Matemática

Aquidauana
Competição é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)
Estudantes de Aquidauana e de Anastácio conquistaram medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática (OBMEP), competição organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Os resultados foram divulgados ontem.
Jorge Luis Freitas Costa, da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, foi medalhada de ouro, assim como Carlos Felipe Terra Bezerra, da Escola Estadual Maria Corrêa Dias, de Anastácio. Além deles, Yuki Mikael Uchino, de 12 anos, aluno do sétimo ano, e Fabrício Araújo Barbosa, 13, aluno do oitavo ano, pegaram o bronze.
Yuki disse ao O Pantaneiro que sempre gostou de matemática e que teve um incentivo especial para as Olimpíadas. "Estudei com minhas irmãs. As questões eram diferentes, tipo um enigma, mas tinham também muita coisa do que estou estudante. Estou feliz com o resultado", disse.
Fabrício também se mostrou satisfeito, apesar de algumas dificuldades na competição. "Eu já fui para a prova sabendo o que poderia cair. É um pouco mais difícil e mesmo tendo conteúdo que estudamos, achei um pouco mais difícil geometria".
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