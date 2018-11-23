755 pessoas precisam se cadastrar urgente para não perder benefício social

A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana recebeu do programa Bolsa Família uma lista com 755 nomes de cidadãos aquidauanenses, idosos e deficientes físicos, que precisam se cadastrar no BPC-LOAS, em critério de urgência, para evitar que percam seus benefícios ativos, conforme determina a Portaria Interministerial n° 05/2017.

O prazo para esse cadastramento dos atuais beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é até o dia 17 de dezembro de 2018. As pessoas que precisam se cadastrar, que estão com o nome na lista abaixo, podem procurar o CRAS São Pedro, CRAS Nova Aquidauana ou ir diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social.



Confira os endereços:

CRAS São Pedro - Rua Mario Guerreiro, Vila Santa Terezinha; telefone: 3241-3121; de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h;

CRAS Nova Aquidauana - Avenida Mato Grosso, s/nº, Bairro Nova Aquidauana; telefone: 3241-2197; de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h;

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana - Rua Honório Simões Pires, 618, Vila Cidade Nova; telefone: 3240-1415; de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas.



CONFIRA A LISTA NO LINK ABAIXO, COM OS NOMES DAS PESSOAS CONVOCADAS PARA O CADASTRAMENTO:



http://www.aquidauana.ms.gov.br/anexos/lista-bpc-idoso-e-deficiente.pdf

