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755 pessoas precisam se cadastrar urgente para não perder benefício social

O prazo para esse cadastramento dos atuais beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é até o dia 17 de dezembro de 2018

Renan Nucci

Publicado em 23/11/2018 às 17:27

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A Secretaria de Assistência Social de Aquidauana recebeu do programa Bolsa Família uma lista com 755 nomes de cidadãos aquidauanenses, idosos e deficientes físicos, que precisam se cadastrar no BPC-LOAS, em critério de urgência, para evitar que percam seus benefícios ativos, conforme determina a Portaria Interministerial n° 05/2017.

O prazo para esse cadastramento dos atuais beneficiários no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é até o dia 17 de dezembro de 2018. As pessoas que precisam se cadastrar, que estão com o nome na lista abaixo, podem procurar o CRAS São Pedro, CRAS Nova Aquidauana ou ir diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Confira os endereços:
CRAS São Pedro -  Rua Mario Guerreiro, Vila Santa Terezinha; telefone: 3241-3121; de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h;

CRAS Nova Aquidauana - Avenida Mato Grosso, s/nº, Bairro Nova Aquidauana; telefone: 3241-2197; de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h;

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana -  Rua Honório Simões Pires, 618, Vila Cidade Nova; telefone: 3240-1415; de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas.

CONFIRA A LISTA NO LINK ABAIXO, COM OS NOMES DAS PESSOAS CONVOCADAS PARA O CADASTRAMENTO:

http://www.aquidauana.ms.gov.br/anexos/lista-bpc-idoso-e-deficiente.pdf
 

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