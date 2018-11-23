Aquidauana recebe R$ 7,9 milhões em esgotamento sanitário e obras já começam na próxima semana

Aquidauana foi contemplada pelo programa Avançar Cidades e receberá R$ 7,9 milhões em obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Na manhã de hoje, 23, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a equipe da Sanesul que, de posse da Ordem de Serviço, comunicaram que o início da obra será na próxima segunda-feira, 26.

Todo esse recurso vai possibilitar a construção de mais 44.656 metros de rede coletora, com 2.085 novas ligações de esgoto, construção de 04 novas estações elevatórias, reforma de 01 estação elevatória. Esse investimento de imediato vai contemplar cerca de cinco bairros em Aquidauana, iniciando na próxima semana pela Rua Antônio Campelo.

Conforme o levantamento de engenharia da Sanesul, antes da gestão do prefeito Odilon Ribeiro, Aquidauana tinha apenas 14% da cidade com esgotamento sanitário. Com os investimentos da Sanesul, do Governo do Estado e a parceria da prefeitura municipal, nesses dois anos de gestão, alcançou-se 31% e com os novos R$ 7,9 milhões a serem investidos no prazo de 12 meses, Aquidauana dará um salto para 51% da cidade com redes de esgoto.

“Com esse novo investimento, no prazo de até 12 meses, vamos mais do que dobrar a quantidade de ligações de esgoto feitas em 30 anos na cidade. Aquidauana está dando um salto na história, pois nunca foi investido tantos recursos em esgotamento sanitário e de uma só vez. Ter uma obra dessa envergadura em execução na nossa gestão nos orgulha e nos deixa muito feliz e mostra o compromisso e cuidado do Governo do Estado com a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou que nos últimos três anos, a Sanesul fez muitos investimentos, mais do que foi feito em 30 anos e, que com a reeleição do governador Reinaldo Azambuja, a expectativa é de que mais recursos sejam destinados para saneamento básico na cidade.

“Vamos continuar trabalhando e contando com o apoio do governador Reinaldo nos nossos próximos dois anos de mandato, ele com mais quatro anos. Aquidauana vai receber mais investimentos em saneamento básico, temos reforçado esse pedido ao Governo do Estado para contemplar os outros bairros que dessa vez não receberão a obra. Investir em saneamento básico é investir em saúde pública, é cuidado com o meio ambiente e é melhoria de qualidade de vida e isso é prioridade para nossa gestão”, destacou o prefeito Odilon.

Participaram da reunião no gabinete, o prefeito Odilon, o secretário de Governo, Wezer Lucarelli, o advogado Heber Seba, procurador jurídico do município, o secretário de Planejamento Urbano, Ronaldo Ângelo e da Sanesul: Danilo Espírito Santo (gerente regional), Mauricio Arruda (engenheiro civil e fiscal estadual de obra), Celso Ferreira Alves Junior (engenheiro sanitarista e fiscal regional de obra); e o engenheiro Italo Sostenes, da Construtura Artec, empresa contratada pela Sanesul para executar a obra.

Na oportunidade, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou à Sanesul e a empresa construtora que providenciem o rápido reparo dos locais que forem abertas as valas, para evitar transtornos e reclamações da comunidade, por conta de buracos e, ainda, por interrupção do fornecimento de água.

Em resposta a solicitação do prefeito, o fiscal Mauricio Arruda explicou que a Sanesul já se antecipou e fez um contrato com a construtora em que os prazos para os reparos são de até 72 horas após finalizado o serviço. Ele também informou que nas ruas em que o asfalto for danificado, o reparo será feito com CBUQ e devidamente nivelado.

O prefeito Odilon Ribeiro também recebeu uma planta [mapa] com a demarcação de todas as ruas que receberão esgotamento sanitário, na qual ele pontuou aos engenheiros a necessidade de mais um projeto futuro para contemplar por completo os bairros Santa Terezinha e a Nova Aquidauana.

