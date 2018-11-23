Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:49

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Patrulheiros Florestinhas de Aquidauana recebem certificados e condecorações em formatura

O projeto Patrulha Florestinha foi idealizado pela Polícia Militar Ambiental

Renan Nucci

Publicado em 23/11/2018 às 16:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na noite de ontem, 22, a Câmara Municipal de Aquidauana ficou lotada de familiares, amigos, autoridades, que foram prestigiar as crianças e adolescentes formandos do projeto Patrulha Florestinha de Aquidauana.

Ao todo quarenta crianças e adolescentes formaram-se no projeto nesse ano e na solenidade receberam seus certificados e condecorações. Todos esses alunos participaram das aulas do projeto no contra turno escolar, recebendo orientações sobre educação ambiental, sustentabilidade, cidadania e, ainda, participam de atividades culturais, esportivas e sociais, visando a integração deles com a sociedade e, sobretudo, com o meio ambiente.

Participaram da solenidade o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Anderson Ortiz Dias, o Comandante do 7º Batalhão PM, Ten. Cel. Marcelo dos Santos Amaral, a primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Ribeiro, a cabo Rosemary Pereira da Silva, representando o comando do Corpo de Bombeiros e o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, que no ato também representou o prefeito Odilon Ribeiro, que cumpria agenda junto ao Sebrae.

“A diferença entre o futuro e o passado, chama-se hoje, é o presente. A responsabilidade é muito grande para nós, trabalhando nesse projeto hoje, que vai refletir no futuro da sociedade, das famílias de cada criança da patrulha. É um motivo de orgulho para nós vermos essas crianças chegarem até aqui. Parabéns a todos os envolvidos e em especial aos nossos patrulheiros florestinhas”, finalizou o comandante do 2º Pelotão da PMA.

O secretário Marcos Chaves parabenizou os alunos pela conquista e determinação para chegarem até o final no projeto e agradeceu a parceria da Polícia Militar Ambiental e do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana, instituições que coordenam a execução das atividades dos dois projetos sociais: Patrulha Florestinha e Patrulha Mirim.

“Projetos sociais como esse ajudam o Poder Público Municipal no atendimento social e educacional das crianças e adolescentes, colaborando na formação cidadã dessas crianças e adolescentes. Com certeza, muito do que elas vivenciam e aprendem nos projetos sociais com a PM, PMA e Exército, influenciará no futuro e nas escolhas que farão na vida”, pontuou o secretário.

O projeto Patrulha Florestinha foi idealizado pela Polícia Militar Ambiental, funciona em todo o Estado e para beneficiar as crianças e adolescentes em Aquidauana, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social é conveniada com o 2º Pelotão da PMA, que juntos atendem as crianças com as aulas, refeições, uniformes e atividades de integração social.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo