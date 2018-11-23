Patrulheiros Florestinhas de Aquidauana recebem certificados e condecorações em formatura

Aquidauana
O projeto Patrulha Florestinha foi idealizado pela Polícia Militar Ambiental
Na noite de ontem, 22, a Câmara Municipal de Aquidauana ficou lotada de familiares, amigos, autoridades, que foram prestigiar as crianças e adolescentes formandos do projeto Patrulha Florestinha de Aquidauana.
Ao todo quarenta crianças e adolescentes formaram-se no projeto nesse ano e na solenidade receberam seus certificados e condecorações. Todos esses alunos participaram das aulas do projeto no contra turno escolar, recebendo orientações sobre educação ambiental, sustentabilidade, cidadania e, ainda, participam de atividades culturais, esportivas e sociais, visando a integração deles com a sociedade e, sobretudo, com o meio ambiente.
Participaram da solenidade o comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Anderson Ortiz Dias, o Comandante do 7º Batalhão PM, Ten. Cel. Marcelo dos Santos Amaral, a primeira-dama de Aquidauana, Maria Eliza Ribeiro, a cabo Rosemary Pereira da Silva, representando o comando do Corpo de Bombeiros e o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, que no ato também representou o prefeito Odilon Ribeiro, que cumpria agenda junto ao Sebrae.
“A diferença entre o futuro e o passado, chama-se hoje, é o presente. A responsabilidade é muito grande para nós, trabalhando nesse projeto hoje, que vai refletir no futuro da sociedade, das famílias de cada criança da patrulha. É um motivo de orgulho para nós vermos essas crianças chegarem até aqui. Parabéns a todos os envolvidos e em especial aos nossos patrulheiros florestinhas”, finalizou o comandante do 2º Pelotão da PMA.
O secretário Marcos Chaves parabenizou os alunos pela conquista e determinação para chegarem até o final no projeto e agradeceu a parceria da Polícia Militar Ambiental e do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana, instituições que coordenam a execução das atividades dos dois projetos sociais: Patrulha Florestinha e Patrulha Mirim.
“Projetos sociais como esse ajudam o Poder Público Municipal no atendimento social e educacional das crianças e adolescentes, colaborando na formação cidadã dessas crianças e adolescentes. Com certeza, muito do que elas vivenciam e aprendem nos projetos sociais com a PM, PMA e Exército, influenciará no futuro e nas escolhas que farão na vida”, pontuou o secretário.
O projeto Patrulha Florestinha foi idealizado pela Polícia Militar Ambiental, funciona em todo o Estado e para beneficiar as crianças e adolescentes em Aquidauana, a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social é conveniada com o 2º Pelotão da PMA, que juntos atendem as crianças com as aulas, refeições, uniformes e atividades de integração social.
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