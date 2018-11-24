Instabilidade climática continua e previsão é de chuva para Aquidauana e região

Tempo
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Neste sábado (24.11) o tempo continua instável em Mato Grosso do Sul com pancadas de chuva fortes à tarde em pontos isolados do Estado.
A umidade relativa do ar mínima chega a 60% e as temperaturas oscilam entre 18ºC e 33ºC com ventos de moderados a fortes. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Aquidauana e Anastácio, o dia será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima será de 22°C e a máxima d e33°C.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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