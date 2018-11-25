Reconhecida por lutar pela igualdade racial, servidora da Agepen de Aquidauana é homenageada

Instituída pelo Parlamento Estadual, por meio da Resolução 36/2009, a entrega foi realizada em sessão solene pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na última terça-feira (20), data em que se comemora a Consciência Negra no Brasil.

A agente penitenciária Eliane Freitas Luz Medina foi agraciada com a Comenda do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares. A outorga representa uma homenagem a cidadãos e instituições que se destacaram, em âmbito estadual, na promoção da igualdade racial e no combate ao racismo. A indicação da servidora foi resultado de sua participação em ações e projetos de combate a este tipo de discriminação.

Servidora estadual há 22 anos, Eliane atua como agente penitenciária há cerca de 14 anos, e já realizou diversos trabalhos voltados ao tema. “Quando atuei como professora, fiz um projeto multidisciplinar intitulado ‘O 13 de maio e outras lições mal contadas’ e como agente penitenciária sempre estou envolvida com as questões da educação nos estabelecimentos penais”, afirmou.

A servidora também integra a banca de avaliação e verificação de veracidade da autodeclaração à reserva de vagas e nos processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Para Eliane, a homenagem representou um grande sentimento de gratidão. “Lancei uma semente em 1999 e ela germinou e floriu, mas sigo recomeçando o caminho sempre, mesmo porque a questão do racismo você tem que vencer dia a dia”, disse.

Em 2009, a servidora também recebeu um reconhecimento por escrito do grupo “Trabalhos e Estudos Zumbi” de Aquidauana, quando atuou como intérprete de Libras, em São Gabriel do Oeste, durante o depoimento de uma criança surda negra vítima de abuso sexual.

Atualmente, Eliane Freitas está lotada no Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) e já prestou serviços no Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste e no Instituto Penal de Campo Grande.

Além da servidora, outras 22 pessoas receberam a homenagem. A indicação de Eliane foi feita pelo deputado Amarildo Cruz e a reunião comemorativa contou com a presença de diversos artistas e esportistas, que apresentaram manifestações artísticas como roda de capoeira, música caipira e intervenções poéticas.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, homenagens como essa demonstram a competência e o engajamento dos servidores da instituição com questões de relevância social, além do comprometimento para exercerem suas funções com excelência.