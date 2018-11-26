Por problemas técnicos, edição impressa será distribuída nesta terça-feira

O Pantaneiro
Edição que deveria ter saído na sexta-feira
Por conta de problemas na máquina de impressão offset o jornal O Pantaneiro não publicou a edição da semana do jornal impresso. No entanto, a edição que deveria ter saído na sexta-feira, foi impressa e deve ser distribuída amanhã (terça-feira). Pedimos a compreensão dos leitores e reiteramos nosso esforço de levar informação de qualidade para Aquidauana e região.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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