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Arara-canindé morre depois de ser encontrada pendurada no alto de palmeira em Aquidauana

Segundo testemunhas, animal vivia no local há muito tempo

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2018 às 17:19

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Crédito do vídeo: Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou na tarde desta terça-feira o corpo de uma arara-canindé no topo de uma palmeira em residência localizada na Rua Marechal Mallet, no bairro Guanandy. O animal estava pendurado pelo pé, de ponta-cabeça, e chegou a se debater quando um dos socorristas se aproximou, no entanto, não resistiu e morreu.

Segundo moradores e vizinhos, a arara fez ninho no local há muito tempo e por lá vivia com outro animal da mesma espécie. Hoje no início da tarde, quando os moradores chegaram, foram informados por vizinhos de que a arara estava pendurada. Eles chamaram os bombeiros que precisaram erguer uma escada com quase 15 metros de altura.

No entanto, o animal não resistiu e morreu antes mesmo que pudesse chegar ao solo. Um veterinário foi acionado para verificar as causas da morte e dar a destinação apropriada ao corpo.
 

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