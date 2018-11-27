Arara-canindé morre depois de ser encontrada pendurada no alto de palmeira em Aquidauana

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou na tarde desta terça-feira o corpo de uma arara-canindé no topo de uma palmeira em residência localizada na Rua Marechal Mallet, no bairro Guanandy. O animal estava pendurado pelo pé, de ponta-cabeça, e chegou a se debater quando um dos socorristas se aproximou, no entanto, não resistiu e morreu.

Segundo moradores e vizinhos, a arara fez ninho no local há muito tempo e por lá vivia com outro animal da mesma espécie. Hoje no início da tarde, quando os moradores chegaram, foram informados por vizinhos de que a arara estava pendurada. Eles chamaram os bombeiros que precisaram erguer uma escada com quase 15 metros de altura.

No entanto, o animal não resistiu e morreu antes mesmo que pudesse chegar ao solo. Um veterinário foi acionado para verificar as causas da morte e dar a destinação apropriada ao corpo.

