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Banda Gerson Carlos Russi conquista para Aquidauana o bicampeonato na Copa Pantanal

Evento foi realizado pela Prefeitura de Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2018 às 14:47

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Aquidauana foi abrilhantada e destaque em Corumbá, com a participação e vitória da Banda de Percussão Marcial Prof. Gerson Carlos Russi, da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), que representou o município, no último sábado, 24, na 2ª Copa Pantanal de Bandas e Fanfarras, realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.

O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros, completamente lotado na noite do sábado, 24 de novembro, onde a banda aquidauanense fez história, encantando o público e os jurados com as apresentações musicais: Tempo de Alegria, da Ivete Sangalo e Cheio de Manias, do Grupo Raça Negra.

A Banda de Percussão Marcial Prof. Gerson Carlos Russi concorreu na categoria marcial, conquistando o bicampeonato no evento, com a seguinte classificação: corpo coreográfico - 1° lugar, com 197 pontos; musicalidade - 1°lugar, com 197 pontos; e campeã geral marcial, com  376,8 pontos. 

Como lembrou o maestro responsável pela banda, Valmor Torres, o desafio para os alunos era grande, pois estavam concorrendo bandas e fanfarras de Ladário, Anastácio e, ainda, Várzea Grande e Cuiabá, cidades do Mato Grosso.

Na manhã de hoje, 27, o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do vereador Edinho Grance e dos secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo) e Marcos Chaves (Assistência Social), recebeu a diretoria e alunos da banda que trouxeram os troféus conquistados para apresentar à Administração Municipal. “Dedicação e muito esforço nos levaram à vitória mais uma vez! Agradecemos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro, que não mediu esforços para nos atender e termos as portas da prefeitura sempre abertas para a nossa banda e para nossa escola Cejar. Com alegria, gratidão e entusiasmo trouxemos o bicampeonato para Aquidauana”, destacou o maestro Valmor Torres.

O prefeito Odilon parabenizou aos alunos e direção da banda pela conquista, reafirmou a importância de projetos de cultura que envolvam as crianças e adolescentes, proporcionando experiências enriquecedoras como essas, de participarem de festivais e de mostrarem o talento.  “Estamos orgulhosos e felizes com a conquista de vocês! Parabéns!”, completou.

A Banda de Percussão Marcial Prof. Gerson Carlos Russi, integra o projeto do Governo do Estado, Arte e Cultura na Escola, foi criada em 17 de junho de 1972, tem atualmente  55 integrantes, distribuídos entre músicos, balizas e corpo coreográfico e tem em seu hall um dos maiores títulos de todas as bandas sul-mato-grossenses, é a campeã juvenil estadual no concurso da Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul.

No próximo sábado, 1º de dezembro, a banda irá representar novamente Aquidauana em um grande evento, desta vez é o Festival NUAC/ SEDMS, que acontecerá em Campo Grande.
 

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