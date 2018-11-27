Mulher fratura o pé esquerdo em acidente entre duas motos

Uma motociclista de 33 anos fraturou o pé esquerdo depois de se envolver em acidente de trânsito com outra moto nesta terça-feira, em Aquidauana. Os veículos colidiram no cruzamento da Rua Guanandy com a Rua Manoel Paes de Barros. O outro motociclista, de 20 anos, teve só escoriações.

Conforme apurado, a mulher seguia em uma Honda Biz pela Rua Guanandy, quando no cruzamento, não teria se atentado à sinalização de Pare, avançando à Manoel Paes de Barros, que é preferencial. Ela foi atingida em cheio pela outra moto, modelo Twister, e acabou sofrendo a fratura.

As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital. Um morador disse que a Rua Manoel Antônio Paes de Barros é um dos acessos ao IFMS e que os condutores abusam da velocidade, especialmente por não haver semáforo naquele trecho. A prefeitura disse que vai instalar uma passagem de elevação no local.

