Festa da Padroeira de Aquidauana terá dez dias de celebrações e ações sociais

Aquidauana
Estão previstos uma quermesse, leilão e almoço para arrecadar fundos à paróquia
Começam amanhã as comemorações da tradicional Festa da Padroeira, em Aquidauana. De acordo com o Padre Tiago Palmeira Machado, ao longo de dez dias, até o próximo dia 8 de dezembro, serão realizadas celebrações, confraternizações e ações sociais.
Em todos os dias haverá novena às 19h30 na Igreja Matriz. No dia 8, às 19 horas, acontece a Santa Missa. Além disso, no próximo dia 2 está previsto o primeiro Porco no Rolete promovido pela Paróquia. Foram disponibilizados 600 convites que já se esgotaram.
"A festa vai ocorrer no Clube Arpa, que foi o local mais apropriado que encontramos para acomodar todos os novos convidados", disse o padre. Nos dias 5,6 e 7 haverá a tradicional quermesse da igreja e no dia 9, acontece um leilão beneficente de animais de pequeno porte.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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