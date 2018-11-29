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Aquidauana tem cerca de 17 mil votos a serem justificados dos dois turnos

Eleitor que perder o prazo para se justificar pode receber multa

Renan Nucci

Publicado em 29/11/2018 às 16:02

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Exatamente um mês depois das eleições, a procura de eleitores para justificar o voto e também para o cadastro de biometria ainda é baixo em Aquidauana. Segundo Fábio César Dias Dantas, chefe do cartório eleitoral do município, nos últimos dias 30 dias apenas 375 pessoas procuraram se justificar.

No entanto, ele lembra que só no primeiro turno, dos 33.764 eleitores, 9.155 deixaram de votar e 1.399 justificaram no dia. No segundo turno, 10.168 deixaram de votar e 1.560 justificaram no dia, resultando no total de aproximadamente 17 mil votos a serem justificados nos dois turnos.

"Ainda tem mais 30 dias. Quem não se justificar neste prazo de 60 dias, terá que pagar multa. O valor não é alto, mas o transtorno em si não vale a pena, pois a pessoa tem que vir ao Cartório e emitir uma guia que só é paga em agências do Banco do Brasil, o que toma tempo", explicou Fábio.

Ele disse que o Cartório segue com o cadastro as biometrias, mas por enquanto sete mil dos mais de 33 mil eleitores se regularizaram. Ele conta que a meta é cadastrar todos eles até o segundo semestre do ano que vem, de olho nas eleições de 2020.

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