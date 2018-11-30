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Ensino prisional

Presídio de Aquidauana promove ações culturais de sustentabilidade e combate ao racismo

Renan Nucci

Publicado em 30/11/2018 às 19:04

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O Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), por intermédio do seu setor de educação e da Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade, responsável pelo ensino no local, realizou nessa quinta-feira a culminância de oficinas culturais voltadas à discussão sobre consciência negra e alternativas para o tratamento de resíduos produzidos pela população mundial.

Várias atividades interdisciplinares realizadas pelos alunos, marcaram o tema sobre combate ao racismo e à discriminação, com valorização da cultura africana, entre os quais: mostra de mandalas, pintura de telas, bonecas Abayomi, e apresentação de vídeos sobre racismo e de uma performance todo o tema, interpretando a música apresentação do jogral “Racismo é burrice, de Gabriel Pensador. Também foram serem servidas comidas típicas, como feijoada e doces. “Um aluno da Escola Doris Trindade também esteve no presídio fazendo uma apresentação artística de Zumbi dos Palmares.

Já o “ Projeto Lixo 2018 Mude 1 hábito “, teve como objetivo várias reflexões sobre a necessidade de mudança de hábito dos alunos em relação ao consumo dos copos descartáveis utilizados em sala de aula, por copos de plásticos individuais.

Através do projeto, foram realizadas oficinas em sala de aula com a produção de brinquedos feitos através de materiais recicláveis, garrafas pets, rolos de papel higiênico, caixas de ovos entre outros. Os materiais confeccionados doados à instituição CAIC, para crianças do jardim e alfabetização.

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