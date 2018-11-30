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Tragédia: gestante vítima de acidente na rodovia BR-262 perdeu o bebê

O marido dela, identificado como Bruno, morreu no local da batida

Renan Nucci

Publicado em 30/11/2018 às 18:09

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Crédito do vídeo: Da Redação

Iara Vilhalva da Silva, de 24 anos, que estava gestante de oito meses, perdeu o bebê no acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, na rodovia BR-262, entre Aquidauana e Miranda. As informações foram divulgadas há pouco por funcionário do Hospital Regional de Aquidauana, que preferiu não se identificar. A vítima ficou presa entre às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros que, mesmo agindo rápido, precisou usar alargador e tesoura para cortar o metal do automóvel.

Ainda conforme apurado, ela será encaminhada para Campo Grande para ser submetida a uma cirurgia para retirada do bebê. O marido dela, Bruno Gomes de Melo, de 24 anos, morreu no local. O casal é morador em Miranda e seguia para Aquidauana para uma consulta médica quando oa cidente aconteceu.

Após uma aquaplanagem, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário, rumo a Corumbá. Com o impacto, Bruno morreu no local e Iara ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas com vários ferimentos e foi levada pra Aquidauana. Já o motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de  fortes dores no peito e foi levado para Miranda.


 

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