Está no ar a rádio Independente FM, em 90,9MHz. A emissora, fundada em 2 de maio de 1962, migrou de AM para FM. A emissora operou nas frequências de 1530 e 1020kHz – a partir de 1988, quando tornou-se a mais potente AM da região, com 10kW – e, agora migra para a Frequência Modulada, com som estéreo e processamento de áudio digital.

“Foi uma grande emoção quando, ao lado da minha querida mulher e guerreira de todas as horas, Tereza Cristina, com Valmir Amaral e nossas equipes técnicas, ouvi a primeira música na Independente FM, em 90,9MHz”, diz o diretor-gerente Armando de Amorim Anache. Para ele, a data de 29 de novembro de 2018 entra para a história da Organização Armando Anache. “Às 9h54 daquela quinta-feira, entrou no ar a primeira música, com Frank Sinatra interpretando ‘New York, New York, um sucesso eterno; o transmissor que operava em AM foi desligado às 14h20, encerraando as suas transmissões”, diz Anache.

Enquanto as primeiras músicas eram levadas ao ar, em caráter experimental, os técnicos faziam os ajustes na modulação e no processamento de áudio, para levar ao ouvinte da Independente FM o melhor e mais potente som de toda a região. “O ouvinte Independente, ao sintonizar a frequência de 90,9MHz, sentirá a diferença no som que ouve no seu rádio, no celular, smartphone ou tablet; não houve economia no quesito ‘qualidade de som’ e na potência de 30kW, a partir da antena definitiva, com 37 metros e que ficará no Morro do Paxixi, com 600 metros de altura”, diz Armando de Amorim Anache, o Armandinho.

Durante alguns dias dedicados a testes, a FM Independente transmitirá desde os seus estúdios principais, na rua Quinze de Agosto 98, no bairro Alto, em Aquidauana. “Depois, será acionado definitivamente o sistema irradiante no alto do Morro do Paxixi, quando a FM Independente passará a cobrir toda a nossa região e o estado do Mato Grosso do Sul”, informa Armandinho Anache. “O novo transmissor em FM da Independente é dotado de sistema de telemetria e será todo controlado direto da nossa sede, na rua Quinze de Agosto, ou de qualquer ponto do planeta, onde eu estiver e também o nosso técnico, com um aparelho de telefonia celular”, diz Anache.

Armandinho Anache garante que, a partir do início da programação normal da FM Independente – com música, esporte e notícia – será iniciada uma nova era no Rádio da região. “O meu pai está no ramo da radiodifusão desde 1967, quando comprou a rádio Clube de Corumbá; em 1985 compramos a Independente de Aquidauana e, a partir daquele ano, fizemos os projetos técnicos para a implantação de emissoras FM em Corumbá e Aquidauana”, lembra Armandinho. “Infelizmente, por questões políticas daquele ano de 1985, perdemos as concessões nos dois municípios e, desde então, aguardamos 33 anos para que a nossa FM fosse colocada no ar”, diz Armandinho Anache. “Essa é uma justa homenagem que faço ao meu querido pai, Armando Anache, hoje com 88 anos, que trouxe para Aquidauana e Corumbá os primeiros canais de FM, fato pouco conhecido pela população e pelos que militam na radiodifusão”.

Para Armandinho Anache, a partir de agora o trabalho será ainda mais intenso, com a colocação no ar da nova programação da FM Independente, que deverá ficar 24 horas por dia no ar. “Nesses momentos de muita emoção, ouvindo a FM Independente, agradeço a Deus por tudo que nos concedeu, abraço a minha querida mulher e companheira Tereza Cristina, uma verdadeira guerreira que está sempre ao meu lado; agradeço também ao grande amigo e colaborador Valmir Amaral, há 15 anos conosco na emissora”, diz Armandinho.