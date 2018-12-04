Natal da Esperança terá nove dias de festas e ações sociais em Aquidauana

“Natal da Esperança” esse é o nome da campanha cultural idealizada pela Administração Municipal para celebrar com a comunidade a chegada do período mais festivo do ano, o Natal e Ano Novo. O Natal da Esperança teve sua primeira edição no ano passado e hoje, 04, aconteceu o lançamento da programação da edição 2018.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fundact) são responsáveis pela organização e coordenação da campanha Natal da Esperança. “Trabalhamos em equipe para garantir uma campanha de natal bonita, alegre e bem organizada para receber as pessoas e poder alegrar a nossa cidade”, contou o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves.

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que a campanha Natal da Esperança tem como objetivos: promover a visitação ao centro da cidade, favorecendo a movimentação e maior fluxo de pessoas para aquecer as vendas no comércio; disponibilizar gratuitamente uma programação cultural para as famílias; e cultivar o espírito natalino promovendo a integração e socialização entre as famílias.

“Temos muitos motivos para celebrar com alegria o Natal em nossa cidade, pois tivemos um ano com muitas conquistas, realizações e obras para o bem da nossa comunidade. A esperança está presente em nossa gestão. Nós temos a esperança de mudar Aquidauana, de torna-la mais próspera e ver a população mais feliz e orgulhosa da cidade de mora”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

De 12 a 26 de dezembro a Casa do Papai Noel, na Praça dos Estudantes, estará aberta para visitação, das 19h às 23 horas, com entrada franca e presença do Papai Noel para alegrar as crianças. Durante todos esses dias também haverá, na Praça dos Estudantes, Feira Gastronômica e Feira de Artesanatos.

PROGRAMAÇÃO

Confira os eventos culturais, todos com entrada franca e preparados para alegrar as noites na Praça dos Estudantes:

Dia 12/12 (quarta-feira) – A partir das 19h30min tem a abertura do Natal Esperança 2018, com a chegada do Papai Noel; abertura da Casa do Papai Noel; entrega das chaves da cidade ao Papai Noel; sorteio de bicicletas para as crianças e apresentações culturais com: Studio de Dança Mayara Martins; Coral do IFMS; Coral Infantil Municipal e o Grupo de Dança Paraguaia.

Dia 13/12 (quinta-feira) – A partir das 19h30min haverá apresentação musical Banda Municipal Otávio Luiz Mongelli.

Dia 14/12 (sexta-feira) – A partir das 19h30min tem show com o Grupo Musical Brendo & Vinícius e apresentação da Banda da Escola Estadual Profª Dóris Mendes Trindade.

Dia 15/12 (sábado) - A partir das 19h30min tem show com o cantor e violeiro Ney Doprado & Banda.

Dia 16/12 (domingo) – A partir das 19h30min show com Kelvein Axel.

Dia 19/12 (quarta-feira) – A partir das 19h30min tem apresentação musical da Banda Municipal de Anastácio Aglay Trindade Nantes.

Dia 20/12 (quinta-feira) – A partir das 19h30min tem apresentações de dança do Grupo Anastadance, também de Anastácio.

Dia 21/12 (sexta-feira) – A partir das 19h30min acontecerá a grande entrega 3 mil presentes para as crianças que estiverem presentes; abertura do espaço kids para as crianças brincarem gratuitamente nos brinquedos infláveis, pula-pula e outros; apresentação da Banda da Escola Municipal Erso Gomes e do Grupo de Tranco & Vaneira.

Dia 22/12 (sábado) – A partir das 19h30min tem show com a Banda do Barril.

