Aquidauana forma 526 crianças e adolescentes no PROERD

Duas noite marcadas pela emoção e alegria, enquanto crianças e adolescentes recebiam seus certificados com um largo sorriso no rosto. Assim foi a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, realizada no auditório da UFMS, contando com a presença de autoridades civis e militares e de centenas de familiares dos formandos.

Com uma temática voltada a prevenção, os pequenos formandos aprenderam ao longo desse último semestre, a dizer "NÃO" às drogas e à violência, proporcionando, com isso, muito orgulho aos instrutores, pais e amigos que prestigiaram a grande festa.

Pela primeira vez em Aquidauana, o PROERD foi desenvolvido junto aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, com a expectativa dos policiais e da prefeitura de que o resultado seja de um envolvimento grande da família, refletindo dentro das casas o conhecimento transmitindo aos pequenos.

Emocionado, o prefeito Odilon Ribeiro também foi homenageado com um certificado e os agradecimentos dos envolvidos. Segundo ele, a parceria com a Polícia Militar só gera resultados positivos para o município. "Estamos orgulhosos e felizes, e seremos sempre solícitos a toda parceria que possa trazer frutos para nossa Aquidauana" destacou o prefeito.