Prefeito de Aquidauana visita fábrica de lajota e destaca a ressocialização dos presidiários

A fabricação de lajotas sextavadas de concreto está a todo vapor no Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA), onde a Prefeitura de Aquidauana instalou uma fábrica completa, com equipamentos e materiais para os detentos produzirem, sob a coordenação geral do Sr. Mário Ravaglia.

O prefeito Odilon Ribeiro esteve nesta manhã, 05, visitando a fábrica e conferindo in loco a produção das lajotas e destacou a importância social dessa iniciativa da prefeitura. “Queríamos reativar a fábrica de lajotas da prefeitura e o EPA tinha a necessidade de ações para ressocialização para os presidiários. Hoje, a prefeitura investe em material, em equipamentos na fábrica, ganhamos lajotas novas e os presos trabalham, recebem e conseguem redimir a pena. Um projeto onde todos saem ganhando”, completou o prefeito.

Ainda em conversa com o diretor do EPA, Marco Aurélio Sales, o prefeito agradeceu a parceria do presídio e da AGEPEN para com a prefeitura, afirmando que para o município a fábrica em plena atuação garantirá pavimentação para diversas ruas e para os presos é o resgate da sua dignidade e a oportunidade de uma profissão.

Vale destacar que a parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o EPA/AGEPEN de garantir ao detento o incentivo ao trabalho vem ao encontro do Artigo 29 da Lei de Execução Penal a qual diz que: “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”.

A Prefeitura de Aquidauana em quase quatro meses de funcionamento da fábrica, de setembro a dezembro, já tem um total de 22 mil lajotas confeccionadas e dezesseis detentos trabalhando nessa produção.



