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Educação

Com oportunidades em Aquidauana, UFMS disponibilizará 3.646 vagas por meio do Sisu

As oportunidades são para 112 cursos disponíveis em dez cidades

Renan Nucci

Publicado em 06/12/2018 às 18:08

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Para o primeiro semestre de 2019 a UFMS irá disponibilizar 3.646 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Deste total, 1.796 são para ampla concorrência e 1.850 são destinadas a candidatos que se encaixam nas políticas de cotas, determinadas pela Lei nº 12.711/2012. As oportunidades são para 112 cursos disponíveis nas dez cidades em que a Instituição está presente em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao ano passado, 15 cursos foram acrescentados para este processo, entre eles quatro novas graduações criadas pela UFMS em 2018: Engenharia de Alimentos, Engenharia Física, Engenharia Química e Audiovisual. Nesta oferta há ainda cursos que no último processo seletivo apresentaram uma boa oportunidade para ingresso: Educação do Campo, Engenharia de Alimentos, Filosofia, Processos Gerenciais e Turismo (Campo Grande); Geografia e Letras Português/Inglês (Aquidauana); Educação Física, História, Letras Português/Espanhol Matemática (Corumbá); Engenharia Florestal (Chapadão do Sul); Letras Português e Sistemas de Informação (Coxim); Engenharia de Produção e Administração (Nova Andradina); Pedagogia (Naviraí); Ciência da Computação (Ponta Porã); e Letras Português/Espanhol (Três Lagoas).

De acordo com o pró-reitor de Graduação, Ruy Alberto Caetano Corrêa Filho, os candidatos devem se atentar ao regulamento e cronograma do processo seletivo, em especial ao prazo de adesão às listas de espera. “Tanto a lista de espera do Sisu quanto da UFMS serão referências para a segunda e terceira chamada, respectivamente. É importante ressaltar que somente uma chamada será feita pela lista de espera Sisu, visto que as demais serão realizadas pela lista de espera UFMS”.

No Termo de Adesão estão contidos os pesos e as notas mínimas de cada prova para as opções de curso e turno desejado, além da distribuição das vagas reservadas. No material, encontra-se também, a documentação necessária para a realização da matrícula.

Sisu 2019

Para se candidatar, o interessado deve ter feito, obrigatoriamente, o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2018 e não ter zerado a pontuação em nenhuma das provas. A previsão de divulgação do resultado do Enem é 18 de janeiro de 2019.

As inscrições deverão ser feitas no site: http://sisu.mec.gov.br/, entre os dias 22 e 25 de janeiro. No Sistema, o interessado poderá escolher duas opções de vagas, mostrando a ordem de preferência de curso, turno, local, Instituição e a modalidade de concorrência, se houver. Os inscritos deverão ficar atentos, pois, diariamente, o sistema calcula e divulga a nota de corte para cada curso, permanecendo aberto para alterações.

A primeira chamada está prevista para o dia 28 de janeiro. Os selecionados deverão efetuar a matrícula entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

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