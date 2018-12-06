Parceria garante 230 vagas de empregos para indígenas de Aquidauana

Com apoio da Prefeitura de Aquidauana, 230 indígenas do município poderão serem contratados para a colheita de maça no Rio Grande do Sul.

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu ontem, 05, Alisson de Oliveira Silva, representante da Empresa Bortolon - Hortifrutigranjeiro do Rio Grande do Sul, o secretário da Assistência Social, Marcos Chaves, José Carlos Pacheco, da Comissão Permanente Coletivo de Trabalhadores Indígenas de MS e o gerente da Casa do Trabalhador de Aquidauana, Gerson G. Souza para uma reunião de organização da logística de contratação dos indígenas.

A prefeitura irá disponibilizar apoio para que os profissionais da Casa do Trabalhador façam visitas às aldeias e cadastrem os indígenas interessados em trabalhar na empresa. Além disso, os próprios indígenas já podem procurar a Casa do Trabalhador na cidade e se cadastrarem.

A contrapartida da empresa contratante é ofertar inicialmente as 230 vagas para Aquidauana, com valor médio de remuneração de R$ 3.500,00 para dois meses de trabalho. Além disso, a empresa disponibilizará um vale alimentação para cada funcionário, no valor de R$ 200,00 em compras nos mercados de Aquidauana, aquecendo o comércio local.

"Quem quer trabalhar vai ter a chance de ser contratado e garantir uma boa remuneração. É uma satisfação poder receber a empresa Bortolon e sermos parceiros para a geração de empregos e rendas na nossa cidade. Que venham mais oportunidades como essa", afirmou o prefeito.