Obras avançam e Aquidauana deve receber R$ 7,9 milhões para investimentos

Aquidauana
A Prefeitura Municipal trabalha em parceria com a Sanesul
Obras de infraestrutura avançam a todo vapor em Aquidauana. Na Rua Antônio Campelo, onde será feita a pavimentação e drenagem, a Sanesul constrói as redes de esgotamento sanitário.
A Prefeitura Municipal trabalha em parceria com a Sanesul para garantir agilidade nas obras, ou seja. A empresa executa o esgoto, libera o local e assim o município pode encaminhar o projeto para drenagem e pavimentação, evitando que a rua asfaltada precise ter o asfalto cortado para o esgoto.
Nosso fim de ano em Aquidauana chega com grandes obras em andamento e essa é uma delas, graças ao compromisso do Governo do Estado com os projetos de infraestrutura para a nossa cidade. Só em esgotamento sanitário, Aquidauana receberá R$ 7,9 milhões, para contemplar cerca de cinco bairros.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS