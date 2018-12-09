Tempo parcialmente nublado com previsão remota de chuva isolada em Aquidauana

Parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuvas isoladas no Norte; demais áreas de Mato Grosso do Sul, parcialmente nublado. A umidade relativa do ar pode cair para 25% e as temperaturas devem variar entre 14ºC a 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Aquidauana e região, o dia será claro pela manhã, com previsão remota de chuva isolada à tarde, voltando ficar aberto pela noite. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).