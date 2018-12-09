Tempo parcialmente nublado com previsão remota de chuva isolada em Aquidauana

Tempo
Mínima na região será de 22°C e máxima de 33°C
Parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuvas isoladas no Norte; demais áreas de Mato Grosso do Sul, parcialmente nublado. A umidade relativa do ar pode cair para 25% e as temperaturas devem variar entre 14ºC a 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Aquidauana e região, o dia será claro pela manhã, com previsão remota de chuva isolada à tarde, voltando ficar aberto pela noite. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS