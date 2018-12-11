Aquidauana registra altas temperaturas e é a 5ª cidade mais quente do Brasil

Com baixa umidade relativa do ar, nesta segunda feira os aquidauanenses enfrentaram tempo seco, com apenas 30% de umidade mínima, o que já acende alerta para que a população redobre os cuidados com a hidratação corporal.

O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro. Ainda assim, nesta segunda-feira (10) as temperaturas em Aquidauana bateram os impressionantes 36,8 graus Celsius. A cidade foi a 5ª mais quente do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mais quente do Brasil também é de Mato Grosso do Sul. Ontem, Porto Murtinho registrou 37,7 graus.

Entretanto, conforme os dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), 2018 bateu recorde de volume de chuvas. Em agosto, setembro, outubro e novembro deste ano, a quantidade de chuva que atingiu Mato Grosso do Sul foi acima da média histórica para o período, com exceção apenas da região Nordeste do Estado, onde não choveu tanto.

Calor e chuvas fortes

De acordo com o Cemtec, neste mês a previsão é de que venha mais água a partir da segunda quinzena de dezembro. Choques de massas de ar quentes na região Sudoeste do estado podem ocasionar rajadas de ventos fortes, como ocorreu ontem em Aquidauana.

Outros cuidados que devem ser observados com a chegada da estação mais quente do ano são relativos à prevenção de doenças comuns da época, a fim de eliminar os criadouros de mosquitos para combater a dengue, zika e chikungunya.