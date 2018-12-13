Ao engatar marcha à ré, caminhão atinge mulher e sobrinha em moto

Aquidauana
Vítimas foram socorridas, mas sem ferimentos graves
Caminhão que transporta caçamba de entulho atingiu uma mulher de 39 anos e a sobrinha, de 10 anos, ao realizar uma manobra na manhã desta quinta-feira, na Rua Cândido Mariano, no centro de Aquidauana. As vítimas foram socorridas, mas não correm risco.
Conforme apurado, a mulher e a criança estavam em uma moto atrás do caminhão que freou bruscamente e voltou de ré, atingido-as. A mulher teve escoriações e foi levada ao Hospital Regional. A criança escapou ilesa. A família foi à Polícia Civil registrar boletim de ocorrência.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS