Ao engatar marcha à ré, caminhão atinge mulher e sobrinha em moto

Caminhão que transporta caçamba de entulho atingiu uma mulher de 39 anos e a sobrinha, de 10 anos, ao realizar uma manobra na manhã desta quinta-feira, na Rua Cândido Mariano, no centro de Aquidauana. As vítimas foram socorridas, mas não correm risco.

Conforme apurado, a mulher e a criança estavam em uma moto atrás do caminhão que freou bruscamente e voltou de ré, atingido-as. A mulher teve escoriações e foi levada ao Hospital Regional. A criança escapou ilesa. A família foi à Polícia Civil registrar boletim de ocorrência.



